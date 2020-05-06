Кличко рассказал, как будет работать транспорт в Киеве после ослабления карантина

По его словам, метро откроется по решению правительства, «и это будет не сразу».

На первом этапе ослабления ограничительных мер наземный общественный транспорт в столице будет работать в ограниченном режиме, метро откроют по решению правительства.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-брифинге.

«Когда мы говорим о первом этапе послабления, то речь идет о постепенном выходе из карантина, а не о полном снятии всех ограничений. Наземный общественный транспорт будет работать на первом этапе в ограниченном режиме. До 22 мая точно», - сказал он и добавил: «Но мы увеличим количество маршрутов в те районы, которые сегодня мало охвачены. Увеличение маршрутов касаться электротранспорта. А бизнес, который начнет работу, должен решить вопрос с подвозом своих сотрудников к месту работы».

Кличко подчеркнул, что метро откроется по решению правительства, «и это будет не сразу».

Мэр добавил, что пригородный транспорт правительство пообещало запустить в первую очередь - с началом послабления ограничительных мероприятий.

Как сообщал УНИАН, правительство продлило карантин до 22 мая, сняв при этом ряд ограничений для бизнеса. Откроют парки, скверы, зоны отдыха, салоны красоты, парикмахерские, летние площадки кафе и ресторанов.

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