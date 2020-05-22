Киевский метрополитен ожидает решения Кабмина о дате возобновления работы

В Минздраве заявляют, что ко второму этапу смягчения карантина не готов ряд регионов, в том числе Киев.

Киевский метрополитен будет руководствоваться решением Кабинета министров в вопросе возобновления работы и ожидает документ о соответствующей дате.

Об этом сообщили в КП «Киевский метрополитен».

«Мы ожидаем решение. Технически метрополитен готов к началу работы, но юридически - мы еще не получили решение Кабмина. В наше делопроизводство документ не зашел. Были заявления о 25 мая, и мы технически готовы, все мероприятия подготовили. Нам нужно решение, и мы открываем двери в соответствии с датой в нем», - отметили в метрополитене.

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Как сообщал УНИАН, 21 мая мэр Киева Виталий заявил, что с 23 мая в столице в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт, а с 25 мая - метрополитен.

В то же время сегодня, 22 мая, на сайте Министерства здравоохранения были размещены показатели эпидемической ситуации в регионах, согласно которым ко второму этапу смягчения карантина не готов ряд регионов. Это Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ривненская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, «с сегодняшнего дня Украина переходит к адаптивной модели карантина. В то же время правительство ослабляет общенациональные ограничительные меры, но они будут действовать только в тех регионах, где позволяет эпидемическая ситуация». Шмыгаль подчеркнул, что решение о смягчении или ужесточении карантина в областях отныне будут принимать региональные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.