Будут ограничения: Ляшко рассказал, с какого числа начнут открывать кинотеатры и санатории

По детским лагерям будут принимать отдельное решение, отметил главный санврач Украины.

В Украине с 10 июня начнут открывать различные учреждения, закрытые из-за карантина, в том числе - кинотеатры, санатории и детские лагеря.

Об этом рассказал главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24".

"Будет постепенно внедряться открытие массовых мероприятий. Первые культурные учреждения будут разрешать с 10 июня, сейчас мы смотрим, что именно подпадет под это открытие, но снова-таки, с определенными эпидемическими ограничениями. В частности, при открытии будет ограничение не более 1 человека на 5 кв. метров", - сказал Ляшко.

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Он также сообщил, что санатории будут работать с 10 июня, а по детским лагерям решение будет приниматься отдельно.

"Во время летнего отдыха в детских лагерях и санаториях происходят вспышки кишечных инфекций, есть риск, что коронавирус объединится с инфекцией. Это дополнительная госпитализация детей на те места, которые предназначены для больных коронавирусной инфекцией. Миксование инфекций приводит к росту нагрузки на врачей. Мы этот риск оцениваем и будем отслеживать динамику", - сказал он.

Напомним, Ляшко также рассказал, что будет с карантином в Украине после 22 июня.

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