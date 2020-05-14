Стало известно, когда в Украине могут открыть кинотеатры и театры

Эти учреждения будут открываться, когда уже почти все ограничения будут отменены.

И.о. министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко заявляет, что, по прогнозам, открытие для посетителей кинотеатров, концертных организаций и театров планируется на 4-5-м этапах выхода из карантина, примерно в июле.

Об этом она сообщила в эфире одного из украинских телеканалов.

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"В настоящее время мы, даже не столько мы, сколько главный санитарный врач, не видим возможным открыть для посещения ни кинотеатры, ни концертные организации, ни театры. По подсчетам и нашим дискуссиям, мы думаем, что это уже примерно четвертый-пятый этапы выхода из карантина, когда уже почти все ограничения будут отменены", - сказала руководитель Минкульта и добавила:" Мы планируем, что это - июль".

Однако, по словам Фоменко, все будет зависеть от того, как будет развиваться сценарий заболеваемости COVID-19 и какой будет нагрузка на медицинскую систему.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 14 мая зарегистрировано 16 тыс. 847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных, 4 тыс. 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 422 новых случая заболевания.

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