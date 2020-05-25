Открытие детсадов: как будут работать, правила и условия

С сегодняшнего дня в Украине разрешено возобновить работу дошкольных учебных заведений, но при определенных условиях.

В рамках очередного этапа ослабления карантина и перехода к его адаптивному варианту в Украине с 25 мая возобновляют работу детские сады.

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В Украине с 22 мая по 22 июня введен адаптивный карантин. Учитывая это, с 25 мая в регионах, которые отвечают конкретным критериям, разрешается открывать дошкольные учебные заведения.

Чтобы пребывание в детских учреждениях было безопасным, прежде всего для детей, Министерство здравоохранения утвердило определенные рекомендации.

Так, среди общих рекомендаций к работе детских садов, по данным Минздрава, являются следующие:

перед началом работы учреждения всем работникам измеряют температуру;

детям меряют температуру перед входом в заведение;

работники и дети, с температурой выше 37,2°C – не допускаются в заведение;

родители, которые приводят ребенка в учреждение, должны пользоваться масками;

заведения должны быть оснащены антисептиками. Дети пользуются ими исключительно под присмотром воспитателя;

в игровой форме на собственном примере воспитатели учат детей пользоваться средствами защиты, правильно кашлять и мерить температуру;

при этом запрещается использование: многоразовых полотенец, мягких игрушек, ковров с длинным ворсом, уличной обуви внутри детсада.

Кроме того, дошкольные учебные заведения должны:

иметь 5-дневный запас всех необходимых средств защиты и дезинфицирующих средств;

научить работников правилам правильного использования средств защиты и организовать контроль исполнения этих правил;

заменить твердое мыло на жидкое, а тканевые полотенца – на бумажные;

предупредить родителей об особых условиях работы учреждения;

регулярно убирать помещения с дезинфицирующими средствами;

регулярно проветривать помещения;

временно отстранить от работы лиц из "группы риска".

Исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий также уточнила, что главное в таких заведениях, чтобы воспитатели обеспечили социальную дистанцию между группами, чтобы дети меньше контактировали между собой, но при этом взаимодействовали.

Следует отметить, что среди рекомендаций Минздрава относительно работы этих дошкольных учреждений нет пункта об обязательном ношении масок.

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В столице второй этап ослабления карантинных ограничений начался с 23 мая. Однако возобновить работу детских садов планируют с 1 июня.

В связи с этим дошкольные учебные заведения должны подготовиться, учитывая рекомендации Министерства здравоохранения, в том числе относительно состояния помещений и наличия в детских садах дезинфицирующих средств.

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