Открытие детсадов в Украине: когда и как заработают

Минздрав подготовил ряд рекомендаций по возобновлению работы учреждений дошкольного образования во время адаптивного карантина.

В рамках очередного этапа ослабления карантина и переходу к его адаптивному варианту в Украине возобновят работу детские сады.

Когда возобновят работу детские садики

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Кабинет министров накануне принял решение об установке адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня.

Согласно ему, с 25 мая в регионах, которые отвечают конкретным критериям, разрешается открывать дошкольные учебные заведения.

Министерство здравоохранения, в частности, ввело три критерия относительно ситуации с распространением коронавируса: заболеваемость за последние 7 дней на 100 тысяч населения, заполняемость коек в больницах (не должна превышать 50%) и количество проведенных тестирований в каждом регионе.

Открытие детсадов: при каких условиях будут работать

В опубликованном для общественного обсуждения проекте временных рекомендаций главного санитарного врача по организации противоэпидемических мер в учреждениях дошкольного образования Минздрав, в частности, рекомендует на период карантина запретить в детских садах использование тканевых полотенец, мягких игрушек и ковров с длинным ворсом.

Согласно проекту рекомендаций, утром ребенка должен принимать воспитатель группы на территории детсада за пределами здания, а родители и лица, сопровождающие ребенка, должны быть в масках (в том числе самодельных) или респираторах, чтобы они закрывали рот и нос, а ожидание на территории заведения должно быть ограничено.

Как и когда заработают заведения дошкольного образования в Киеве

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В столице детские сады возобновят работу с 1 июня. В то же время, по словам мэра Киева Виталия Кличко, все запланированные послабления будут введены и будут действовать, если не ухудшится ситуация с распространением вируса.

В связи с этим дошкольные учебные заведения должны подготовиться, учитывая рекомендации Министерства здравоохранения, в том числе относительно состояния помещений и наличия в детских садах дезинфицирующих средств.