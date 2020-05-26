Ослабление карантина в Украине: когда откроют бассейны и спортзалы
При условии благоприятной эпидемиологической ситуации с приходом лета в Украине планируется третий этап смягчения карантина. В рамках его ослабления планируется, в частности, разрешить работу бассейнов и спортзалов
Когда откроют спортзалы и бассейны
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Очередной этап ослабления карантина должен начаться с 1 июня – именно тогда намерены открыть не только спортзалы, но и бассейны. Это станет возможным, если будут достигнуты определенные индикаторы эпидемической ситуации.
Как отметил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко, ранее Минздрав не рассматривал возможности открытия бассейнов на третьем этапе ослабления карантина, однако новые данные о возможности распространения возбудителя коронавируса через воду позволили пересмотреть такое решение.
Следует отметить, что в Минздраве пообещали в ближайшее время опубликовать на сайте рекомендации по противоэпидемическим нормам, которые должны быть обеспечены в случае, когда собственники решат открыть спортзал или бассейн.
Ранее УНИАН сообщал, когда в Украине полноценно заработают кафе и рестораны, а также будут возобновлены пассажирские железнодорожные перевозки.
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