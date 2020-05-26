Ослабление карантина в Украине: когда откроют бассейны и спортзалы

Уже скоро любители спорта смогут заниматься в спортивных залах.

При условии благоприятной эпидемиологической ситуации с приходом лета в Украине планируется третий этап смягчения карантина. В рамках его ослабления планируется, в частности, разрешить работу бассейнов и спортзалов

Когда откроют спортзалы и бассейны

Читайте такжеКличко прокомментировал огромные очереди возле киевского зоопарка

Очередной этап ослабления карантина должен начаться с 1 июня – именно тогда намерены открыть не только спортзалы, но и бассейны. Это станет возможным, если будут достигнуты определенные индикаторы эпидемической ситуации.

Как отметил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко, ранее Минздрав не рассматривал возможности открытия бассейнов на третьем этапе ослабления карантина, однако новые данные о возможности распространения возбудителя коронавируса через воду позволили пересмотреть такое решение.

Следует отметить, что в Минздраве пообещали в ближайшее время опубликовать на сайте рекомендации по противоэпидемическим нормам, которые должны быть обеспечены в случае, когда собственники решат открыть спортзал или бассейн.

Ранее УНИАН сообщал, когда в Украине полноценно заработают кафе и рестораны, а также будут возобновлены пассажирские железнодорожные перевозки.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram