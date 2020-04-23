Кличко обратился к главам религиозных конфессий публично призвать верующих перенести поминальные дни на июнь

Мэр столицы призвал граждан не идти на кладбище в эти выходные и напомнил о введенных ограничениях на посещение.

Киевской городской голова Виталий Кличко обратился к главам религиозных конфессий с просьбой публично призывать верующих перенести поминальные дни на 6 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

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«Я еще раз напомню: поминальные дни в связи с эпидемической ситуацией перенесены на 6 июня. Поэтому не идите в эти выходные на кладбище! Доступ к ним ограничен», - обратился к киевлянам Кличко.

Мэр Киева обратился к представителям всех конфессий, чтобы они публично призвали своих верующих прислушаться и перенести поминовения.

Как сообщал УНИАН, с 17 апреля киевские городские кладбища ограничены для посещения, кроме проведения захоронений.

Кроме того, столичная власть договорилась с представителями конфессий перенести поминальные дни на 6 июня.

В Киеве по состоянию на 23 апреля уже зафиксировано 1 тыс. 059 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За сутки зарегистрировано 70 новых случаев заболевания.

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