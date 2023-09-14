Киевский городской клинический госпиталь ветеранов войны огласил мегатендер / колаж УНИАН, фото КГГА, скриншот

Коммунальное некоммерческое предприятие Киевской государственной городской администрации "Киевский городской клинический госпиталь ветеранов войны" огласило сомнительный тендер на ремонт фасада, крыши и замену окон почти за 535 000 000 гривень.

Объявили его в День Независимости, 24 августа, очень поздно вечером: в 22:14. За более чем полмиллиарда гривень подрядчик должен отремонтировать фасад и крышу госпиталя и заменить окна. Об этом сообщается в системе "Прозорро".

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Интересно, что месяц назад этот госпиталь заказывал капитальный ремонт двух этажей главного корпуса за 144 млн гривень, что значительно меньше нового тендера на полмиллиарда гривень.

Всего с декабря 2022 года некоммерческое предприятие КГГА "Киевский городской клинический госпиталь ветеранов войны" заключило контракты на 350 млн гривень.

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Сомнительные тендеры в Украине - детали

Госпредприятие "Центральная учебно-тренировочная база по конькобежному спорту "Ледовый стадион" объявило тендер на создание Национального теннисного центра в Киеве. На ремонт зданий и кортов планируют потратить более 300 миллионов гривен.

Соответствующий тендер был размещен на портале Prozorro 29 августа. Ожидаемая стоимость работ составляет 307,831 млн грн.

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