В Киево-Печерской лавре произошла новая вспышка коронавируса (видео)
В Киево-Печерской лавре снова зафиксировали вспышку коронавируса.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как отмечается, в лавре за минувшие сутки выявили 17 случаев заболевания COVID-19. В апреле, после того, как умерли несколько священников, всем начали делать тесты и обнаружили более сотни больных.
Напомним, ранее Киево-Печерская лавра, где проводит богослужения УПЦ МП призвала игнорировать карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Священники просили прихожан приходить в храмы и причащаться. "Не смотрите старшее поколение или младшее, все спешите в храм, обнимите друг друга", - призвал представитель лавры.
Как сообщал УНИАН, 13 апреля стало известно, что Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин.
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