В Киево-Печерской лавре произошла новая вспышка коронавируса (видео)

За сутки в лавре выявили 17 случаев инфицирования COVID-19.

В Киево-Печерской лавре снова зафиксировали вспышку коронавируса.

Читайте такжеКиево-Печерскую лавру закрыли на карантин, наместник сдал тесты на коронавирус

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, в лавре за минувшие сутки выявили 17 случаев заболевания COVID-19. В апреле, после того, как умерли несколько священников, всем начали делать тесты и обнаружили более сотни больных.

Напомним, ранее Киево-Печерская лавра, где проводит богослужения УПЦ МП призвала игнорировать карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Священники просили прихожан приходить в храмы и причащаться. "Не смотрите старшее поколение или младшее, все спешите в храм, обнимите друг друга", - призвал представитель лавры.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля стало известно, что Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин.

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