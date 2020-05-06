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В Киево-Печерской лавре произошла новая вспышка коронавируса (видео)

18:06, 06 мая 2020
Общество
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Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин / УНИАН

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, в лавре за минувшие сутки выявили 17 случаев заболевания COVID-19. В апреле, после того, как умерли несколько священников, всем начали делать тесты и обнаружили более сотни больных.

Напомним, ранее Киево-Печерская лавра, где проводит богослужения УПЦ МП призвала игнорировать карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Священники просили прихожан приходить в храмы и причащаться. "Не смотрите старшее поколение или младшее, все спешите в храм, обнимите друг друга", - призвал представитель лавры.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля стало известно, что Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин.

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