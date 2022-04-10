Из-за войны России против Украины в Киеве предлагают уменьшить количество названий, которые ассоциируются с государством-агрессором. Так, об инициативе с переименованием станций метро рассказал начальник "Киевского метрополитена" и депутат Киевского городского совета Виктор Брагинский.
В частности, предлагается переименовать:
- "Дружбы народов",
- "Площадь Льва Толстого",
- "Берестейская",
- "Минская",
- "Героев Днепра".
Украинская поэтесса Лина Костенко в Facebook предложила свои альтернативные названия для этих станций.
Отдельно:
- "Дружбы народов" предлагает переименовать в "Единство Украины" или "Черная Гора",
- Берестейскую - на "Бучанскую" или "Бандеровскую",
- "Героев Днепра" - "Героев Мариуполя" или "Героев Украины".
В комментариях под постом Лины Костенко украинцы также предлагают свои варианты: "Чернобаевская"; "Ирпенская"; "Мариупольская" и даже станция "Бориса Джонсона".
Напомним, с начала вторжения России в Украине все больше городов отказываются от названий улиц, учебных и культурных заведений, которые ассоциируются со страной-агрессором. Спонтанную дерусификацию запустили российские военные, которые беспощадно уничтожают украинцев.