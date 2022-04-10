Так, в Киеве могут измениться названия пяти станций метро.

Из-за войны России против Украины в Киеве предлагают уменьшить количество названий, которые ассоциируются с государством-агрессором. Так, об инициативе с переименованием станций метро рассказал начальник "Киевского метрополитена" и депутат Киевского городского совета Виктор Брагинский.

В частности, предлагается переименовать:

"Дружбы народов",

"Площадь Льва Толстого",

"Берестейская",

"Минская",

"Героев Днепра".

Украинская поэтесса Лина Костенко в Facebook предложила свои альтернативные названия для этих станций.

Отдельно:

"Дружбы народов" предлагает переименовать в "Единство Украины" или "Черная Гора",

Берестейскую - на "Бучанскую" или "Бандеровскую",

"Героев Днепра" - "Героев Мариуполя" или "Героев Украины".

В комментариях под постом Лины Костенко украинцы также предлагают свои варианты: "Чернобаевская"; "Ирпенская"; "Мариупольская" и даже станция "Бориса Джонсона".

Напомним, с начала вторжения России в Украине все больше городов отказываются от названий улиц, учебных и культурных заведений, которые ассоциируются со страной-агрессором. Спонтанную дерусификацию запустили российские военные, которые беспощадно уничтожают украинцев.

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