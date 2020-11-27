Гелевей говорит, что карантин выходного дня не эффективен.

Метро Киева является одним из основных источников распространения коронавируса, поэтому его нужно останавливать на выходных.

Так считает председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Киевсовета Олег Гелевей, сообщает Общественное радио.

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В то же время он добавил, что, кроме метро, вирус легко подхватить в очередях и больницах. Он отметил, что карантин выходного дня не является эффективным.

"Надо сделать большой акцент на движение транспорта в Киеве, эффективнее было бы в субботу-воскресенье останавливать метро. Карантин выходного дня не эффективен, если бы власти хотели действительно прервать цепь – то эффективнее было бы сделать полный локдаун на неделю. Он был бы более эффективен, чем карантин выходного дня", – отметил чиновник.

Что известно о локдаун

Решение о введении в Украине локдауна может быть принято после третьих выходных "карантина выходного дня" - то есть 28-29 ноября. Однако по этому вопросу будут советоваться с местными властями. Это решение будет базироваться на темпах роста заболеваемости и заполненности больниц.

Локдаун может предполагать закрытие границ страны, введение комендантского часа, отмену международного и междугороднего транспортного сообщения, закрытие заведений образования, заведений общественного питания и развлечений.

Такие ограничения уже действовали в Украине с середины марта до конца мая. Тогда власти прибегли к жесткому карантину, чтобы подготовить систему здравоохранения к наплыву больных COVID-19. С конца мая их начали ослаблять, впоследствии правительство ввело адаптивный карантин, который недавно заменили карантином выходного дня.

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Автор: УНИАН