Метро Киева является одним из основных источников распространения коронавируса, поэтому его нужно останавливать на выходных.
Так считает председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Киевсовета Олег Гелевей, сообщает Общественное радио.
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В то же время он добавил, что, кроме метро, вирус легко подхватить в очередях и больницах. Он отметил, что карантин выходного дня не является эффективным.
"Надо сделать большой акцент на движение транспорта в Киеве, эффективнее было бы в субботу-воскресенье останавливать метро. Карантин выходного дня не эффективен, если бы власти хотели действительно прервать цепь – то эффективнее было бы сделать полный локдаун на неделю. Он был бы более эффективен, чем карантин выходного дня", – отметил чиновник.
Что известно о локдаун
Решение о введении в Украине локдауна может быть принято после третьих выходных "карантина выходного дня" - то есть 28-29 ноября. Однако по этому вопросу будут советоваться с местными властями. Это решение будет базироваться на темпах роста заболеваемости и заполненности больниц.
Локдаун может предполагать закрытие границ страны, введение комендантского часа, отмену международного и междугороднего транспортного сообщения, закрытие заведений образования, заведений общественного питания и развлечений.
Такие ограничения уже действовали в Украине с середины марта до конца мая. Тогда власти прибегли к жесткому карантину, чтобы подготовить систему здравоохранения к наплыву больных COVID-19. С конца мая их начали ослаблять, впоследствии правительство ввело адаптивный карантин, который недавно заменили карантином выходного дня.
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