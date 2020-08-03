В Минздраве объяснили, как попасть из "зеленой" в "красную" зону Украины

В Минздраве отметили, что для поездки из одной зоны в другую результат ПЦР-теста на коронавирус не нужен.

Люди, проживающие в регионе «зеленой» зоны по уровню распространения COVID-19 смогут попасть в красную зону, но только на автомобилях.

Об этом на брифинге 3 августа пояснил министр здравоохранения Максим Степанов.

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В регионе с «красным» уровнем прекращается работа общественного транспорта, в частности поездов. Так, Укрзализныця уже отменила остановки поездов дальнего назначения в Луцке и Тернополе, которые «попали» в красную зону.

«Пересечение этой границы (между «зелеными» и «красными» регионами — ред.) возможно только на собственном автомобиле, если количество лиц, которая в нем находится, не более 5, исключая детей до 14 лет», — пояснил Степанов.

Для поездки из одной зоны в другую результат ПЦР-теста на коронавирус не нужен.

С сегодняшнего дня, 3 августа, в Украине начинает действовать разделение на четыре карантинные зоны: «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную». «Красная» зона означает худшую ситуацию. Сейчас в нее попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области. В этих регионах запрещается работа транспорта, ТРЦ, кафе, ресторанов и посещение учебных заведений.

Однако в Тернополе и Луцке отказались усиливать карантин.

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