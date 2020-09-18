Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании обновила распределение Украины на карантинные зоны. Новое зонирование будет действовать с 21 сентября.
Об этом у себя в Telegram-канале сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
В красную зону войдут:
- город Чоп Закарпатской области;
- Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
- город Бережаны, Залищицький, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;
- город Салават и Волочисский район Хмельницкой области;
- город Канев Черкасской области;
- Герцеивський и Кельменецкий районы Черновицкой области;
- город Нежин и Носовский район Черниговской области.
В оранжевую зону:
- Винница и Козятин Винницкой области;
- город Нововолынск, Киверцовский и Маневицкий район Волынской области;
- город Коростень, Лугинский и Овручский районы Житомирской области;
- город Ужгород, Раховский и Ужгородский районы Закарпатской области;
- Пологовский район Запорожской области;
- Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Косовский, Рогатинский, Рожнятовский и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;
- город Обухов, Киево-Святошинский и Барышевский районы Киевской области;
- в Бродовский и Радеховский районы Львовской области;
- город Вознесенск Николаевской области;
- города Беляевка, Измаил и Черноморск, Березовский, Белгородской, Ивановский, Измаильский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;
- города Дубно, Вараш и Острог, Демидовский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский и Ровенский район Ровенской области;
- город Сумы Сумской области;
- города Тернополь, Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, чертовски и Шумский районы Тернопольской области;
- города Харьков, Люботин и Великобурлукский районы Харьковской области;
- города Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Каменец-Подольский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
- город Смела, Каневский, Корсунь-Шевченковский и Смоленской районы Черкасской области;
- город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Стороженецкий районы Черновицкой области;
- Борознянский, Куликовский и Нежинский районы Черниговской области;
- город Киев.
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