По словам Олега Рубана, уже на следующей неделе в столице ожидается рост заболеваемости коронавирусом.

Киев останется в "оранжевой" карантинной зоне до марта.

Об этом сообщил председатель Госпотребслужбы столицы Олег Рубан, передает РБК-Украина.

"На следующей неделе мы ожидаем увеличение заболеваемости, связанное с тем, что студенты вернулись к учебе, поэтому город Киев будет находиться в "оранжевой" зоне до марта по самым оптимистическим прогнозам", - заявил Рубан.

По словам чиновника, на данный момент в столице наблюдается стабилизация ситуации с уровнем заболеваемости COVID-19.

"Сегодня наблюдается стабилизация ситуации, потому что заканчивается период отпусков, и те, кто был инфицирован с 1 сентября, - они уже прошли инкубационный период", - отметил он.

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Карантинное зонирование в Украине

В Украине вступило в силу новое карантинное зонирование. Так, в "красной зоне" в настоящее время уже нет ни одного областного центра.

Киев находится в "оранжевой" карантинной зоне.

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Автор: УНИАН