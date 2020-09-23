Киев останется в "оранжевой" карантинной зоне до марта.
Об этом сообщил председатель Госпотребслужбы столицы Олег Рубан, передает РБК-Украина.
"На следующей неделе мы ожидаем увеличение заболеваемости, связанное с тем, что студенты вернулись к учебе, поэтому город Киев будет находиться в "оранжевой" зоне до марта по самым оптимистическим прогнозам", - заявил Рубан.
По словам чиновника, на данный момент в столице наблюдается стабилизация ситуации с уровнем заболеваемости COVID-19.
"Сегодня наблюдается стабилизация ситуации, потому что заканчивается период отпусков, и те, кто был инфицирован с 1 сентября, - они уже прошли инкубационный период", - отметил он.
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Карантинное зонирование в Украине
В Украине вступило в силу новое карантинное зонирование. Так, в "красной зоне" в настоящее время уже нет ни одного областного центра.
Киев находится в "оранжевой" карантинной зоне.
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