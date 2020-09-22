Вместе с тем президент отметил, что в Украине по сравнению с другими странами, низкий уровень смертности среди больных COVID-19.

Президент Владимир Зеленский констатировал, что граждане Украины уже устали от карантинных ограничений.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента об этом он сказал во время телефонного разговора с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Отмечается, что собеседники обсудили эпидемическую ситуацию и меры, принимаемые в Украине и Азербайджане для борьбы с распространением коронавируса.

Зеленский отметил, что в Украине низкая летальность среди больных COVID-19 по сравнению с другими странами. В то же время он заметил, что граждане уже устали от карантинных ограничений.

Президенты выразили надежду на скорейшее создание вакцины и договорились и в дальнейшем координировать усилия двух стран в направлении противодействия распространению коронавируса.

Читайте такжеВ Госстате рассказали, как изменились покупки украинцев за время карантина

Карантин в Украине

Кабмин в марте ввел общенациональный карантин.

С 11 мая запустили ослабление ряда ограничительных мер относительно работы бизнеса и жизни граждан. Правительство также ввело пятиэтапный план по выводу страны из состояния карантина.

С 1 августа в Украине начали работать новые правила адаптивного карантина. Все регионы разделены на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

26 августа Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина до конца октября.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров