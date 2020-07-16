Зеленский: не надо спешить продолжать карантин больше, чем на месяц

Степанов в ответ напомнил, что новые изменения в постановления относительно карантина предусматривают разделение регионов на сектора: зеленый, желтый, оранжевый и красный.

Президент Владимир Зеленский считает, что нет необходимости продолжать карантин в Украине более, чем на месяц.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

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«Не надо спешить с продлением карантина надолго, надо действовать за развитием ситуации. Все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки, как мы его продолжим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продолжаем на месяц, но не дольше», – сказал Зеленский на совещании в Офисе.

Степанов в ответ напомнил, что новые изменения в постановления относительно карантина предусматривают разделение регионов на сектора: зеленый, желтый, оранжевый и красный, где будут действовать четкие критерии относительно ограничений.

Ограничительные меры будут вводиться в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.

Как сообщал УНИАН, министерство здравоохранения готовит проект постановления, которым карантин продлят еще минимум на месяц.

В июне Кабинет Министров Украины опубликовал постановление о продлении адаптивного карантина до 31 июля с обновленными правилами его соблюдения.

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