Карантин "выходного дня" введут до 31 декабря / фото УНИАН
Карантин выходного дня введут до конца года.
Об этом со ссылкой на источники в Министерстве здравоохранения передает Украинская правда.
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"Карантин выходного дня будет с 00 часов субботы до 00 часов понедельника. Срок, как и весь карантин, пока до 31 декабря", - говорится в сообщении.
В частности, по данным СМИ, решение о карантине выходного дня до 31 декабря уже есть, но его просто не оформили постановлением.
Карантин выходного дня в Украине
- 11 ноября, Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.
- Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.
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