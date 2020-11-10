Карантин "выходного дня" хотят рассмотреть на заседании правительства уже в ближайшее время.

Владельцев кафе и ресторанов призвали поддержать протесты против введения правительством карантина «выходного дня».

Об этом говорится в заявлении украинской ресторанной ассоциации в Facebook.

Авторы обращения отметили, что власти пока не справляются с борьбой COVID-19, о чем свидетельствуют их действия. Рестораторы заявили, что они против "выборочных полумер для выборочных отраслей".

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"Хотя кто-то решил, что миллион украинцев, задействованных в HoReCa, не имеют никаких прав. Поэтому можно ежедневно менять правила, накладывать новые ограничения ... Нас – миллион. Это почти вдвое больше населения Черногории и чуть меньше Эстонии", – говорится в заявлении.

В ассоциации говорят, что рестораны на сегодня – "не место наибольшей опасности", поскольку заведения соблюдают ограничения, в отличие от транспортных перевозчиков.

"Мы точно знаем, что в условиях «карантина выходного дня» нет ни единого шанса для Ни для страны преодолеть вирус, ни для отрасли продолжать работать. Это путь в никуда", – отметили предприниматели, отметив, что они выступают "против любых ограничений по времени работы".

"Кафе безопаснее метро и маршрутки", – подытожили авторы обращения.

Карантин выходного дня хотят рассмотреть на заседании правительства уже в ближайшее время.

Согласно предложенным ограничениям, в субботу и воскресенье заведения общественного питания будут работать исключительно "на вынос". В то же время в полноценном режиме будут работать продуктовые магазины, аптеки, заправки и транспорт.

Вводить тотальный карантин на фоне стремительного увеличения суточных случаев инфицирования COVID-19 правительство пока не планирует.

В Украине по состоянию на 10 ноября зафиксировали 10 179 новых случаев коронавируса за сутки. Из них 410 детей и 445 медработников. В больницы госпитализировали 1 252 больных.

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Автор: Яна Ставская