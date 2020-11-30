Тортом в лицо - в Запорожье владелец кафе напал на активиста, который вызвал патрульных в заведение.
Читайте такжеСтепанов о карантине выходного дня в первую неделю: так себе (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Паб в центре города работал, несмотря на карантин выходного дня. Правда, впоследствии выяснилось, что в зале отдыхал только владелец заведения с несколькими друзьями.
На видео видно, что разговор с полицией происходил на повышенных тонах.
Владелец заявил, что копы испортили ему праздник, а потом обратил внимание на активиста, который снимал все на мобильный.
Ему разъяренный хозяин заведения залепил тортом в лицо. Слов при этом не подбирал.
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