На сегодня в Украине действует введенный в августе адаптивный карантин.

Следующие шаги по борьбе с эпидемией COVID-19 в Украине планируют рассмотреть уже на сегодняшнем, 4 ноября, заседании Кабинета министров.

Об этом сообщила журналистка Соня Кошкина в Telegram.

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По ее словам, такой тип карантина заключается в ограничении работы всех развлекательных заведений с вечера пятницы до 5:00 понедельника. При этом правительство оставит открытыми на выходные только аптеки и продуктовые.

Кроме того, в Украине появится еще одна карантинная зона. Кошкина пока называет ее "черной", однако предполагает, что Кабмин откажется от такого удручающего названия.

"Критерии еще разрабатывают, но основной – полная заполненность коек. Вот в "черной" будет полный локальный локдаун, с остановкой всего", – заявила журналистка.

Она отметила, что локдауну по всей Украине не будет, поскольку этого не выдержит экономика.

Раньше Степанов подтвердил, что "карантин выходного дня" могут ввести уже с понедельника.

На сегодня в Украине действует введенный в августе адаптивный карантин. Тогда регионы страны поделили на «красную», «зеленую», «оранжевую» зоны, учитывая загруженность коек, среднее количество тестирований населения, коэффициент выявления случаев инфицирования и показатель динамики роста случаев инфицирования.

Таким образом, в каждой из эпидемиологических зон установят различные карантинные ограничения. Самые мягкие - в "зеленой" зоне, наиболее жесткие ожидают регионы "красной" зоны.

13 октября Кабмин изменил ограничения в зонах. В то же время о введении «тотального» карантина речь пока не идет, подтвердил премьер Денис Шмыгаль 25 октября.

28 октября правительство продлило действие режима чрезвычайной ситуации до конца года.

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Автор: Яна Ставская