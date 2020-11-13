Мэр города заявил, что карантин выходного дня существенно не снизит уровень заболеваемости COVID-19 и уменьшит поступления в местный бюджет.

Власти Тернополя не будут вводить карантин выходного дня.

Об этом сегодня во время брифинга заявил городской голова Тернополя Сергей Надал.

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"В Тернополе не будут вводить какие-то дополнительные ограничения в связи с принятым решением правительства О карантине выходного дня... Почему эти ограничения не будут внедрять? Во-первых, это, по мнению медиков, существенно не повлияет на уменьшение заболеваемости», - заявил он.

Также, по его словам, эти ограничения могут уничтожить экономику города.

Мэр отметил, в выходные дни субъекты хозяйствования имеют наибольшую прибыль, за счет чего содержат свои заведения и платят наемным работникам.

"Если этой выручки не будет – люди прекратят свою деятельность, а город потеряет поступления», - подчеркнул чиновник.

Надал призвал правоохранителей не штрафовать предпринимателей за то, что они работают, а только тогда, если они не придерживаются санитарных норм и ограничений, которые рекомендует Минздрав.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 до 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00.00 субботы до 00.00 понедельника.

В частности, в выходные дни к ограничениям, предусмотренным в будние дни, дополнительно будет запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги «на вынос»), работа ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобное.

Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.

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Автор: Светлана Макринская