Предприниматели планируют протестовать и в последующие дни, а во вторник поехать в Киев и озвучить свои требования.

Сегодня, 14 ноября, из-за введения карантина выходного дня на улицах Ривне вышли предприниматели, требуя отменить ограничения и позволить им торговать, как это сделали во многих городах.

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Об этом сообщает "Суспільне".

Собираться на протест предприниматели начали с 10: 00 и впоследствии двинулись в горисполком. А некоторые из них намекали на возможное перекрытие дороги, если власть "не начнет их слышать" и не отменит ограничения, которые запрещают им работать.

Около 300 предпринимателей подписали обращение к городскому голове с требованием защитить их Конституционное право на труд. Еще одно такое обращение они планируют отправить и в областной совет.

"Мы, ФОП г. Ривне, возмущены неправомерными решениями, которые принимают органы центральной власти Украины. Эффективность введенных ограничений не доказана, а потери у нас, предпринимателей, от закрытия наших торговых точек на выходные для нас очень, критическими и ставят нас на грань закрытия", - говорится в обращении.

Позже к ним вышел заместитель руководителя полиции Ривне Иван Телига и сообщил, что правоохранители, начиная со вчерашнего дня, 13 ноября, с 22:00 мониторят заведения общественного питания.

Поскольку заведениям разрешили работать" на вынос", протестующие решили в воскресенье, 15 ноября, в 08:00 собраться у главного входа на вещевой рынок, чтобы продолжить митинг. Если вещевой рынок не откроют, в понедельник, 16 ноября, в 08:00 предприниматели соберутся под горсоветом.

Участники акции также решили ехать в Киев 17 ноября и озвучить там свои требования, ведь окончательное решение принимают Кабинет министров и Верховная Рада.

Что такое "карантин выходного дня"

В Ривне, как и в других городах, запрещено работать ресторанам, промышленным магазинам, непродовольственным рынкам, развлекательным заведениям и торговым центрам, спортзалам, фитнес-центрам, бассейнам, салонам красоты.

Заведениям питания, разрешили работать, лишь выдавая клиенту еду с собой.

Зато работает транспорт, продовольственные магазины (где не более 40% промышленных товаров), автозаправки и аптеки.

На рынках разрешили торговать только продуктами.

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Автор: УНИАН