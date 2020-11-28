Правоохранители составили админпротоколы на должностных лиц учреждений, а также оштрафовали посетителей за отсутствие масок.

В столице полиция за сутки проверила 84 развлекательных заведения, в 8 из которых выявлены нарушения карантинных ограничений.

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Об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Киева.

В частности, около 3-х часов ночи было обнаружено, что работало развлекательное заведение на Набережном шоссе в Печерском районе столицы.

"Там находилось несколько десятков человек. На должностное лицо заведения составлен административный протокол об административных правонарушениях, за что предусмотрен штраф от 34 до 170 тысяч гривень. Также полицейские привлекли к ответственности 12 посетителей этого заведения, находившихся в помещении без средств индивидуальной защиты", - отмечается в сообщении.

Подобные нарушения правоохранители выявили и в одном из ночных клубов на территории Соломенского района. За нарушение карантинных ограничений на его должностное лицо составлен админпротокол. Также к ответственности привлечено пять посетителей, которые находились на территории заведения без масок.

Кроме этого, в одном из ночных баров на территории Подольского района полицейские не только задокументировали нарушение карантинных ограничений, но и изъяли наркотики и открыли уголовное производство.

На должностное лицо развлекательного заведения составлен админпротокол, а 13 человек, которые находились в помещении без средств индивидуальной защиты, также привлечены к ответственности.

В целом на протяжении последних суток правоохранители проверили 349 объектов хозяйственной деятельности. По результатам выявленных нарушений составлено 127 протоколов об административных правонарушениях. Также составлено 90 протоколов за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без средств индивидуальной защиты, что предусматривает штраф от 170 до 255 гривень.

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Автор: Анна Нагорная