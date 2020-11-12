На данный момент областная и городская комиссии ТЭБ и ЧС не принимали никаких решений, касательно введения карантина выходного дня.

В Одессе пока не будут вводить карантин выходного дня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил секретарь оперативного штаба Одесского городского совета по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Александр Тиховский.

Он отметил, что, по состоянию на 12 ноября, на территории Одессы сохраняется «оранжевый» уровень эпидемиологической опасности по распространению COVID-19.

Читайте также"Будет очень трудно": Степанов намекнул на продление карантина до апреля

«На данный момент областная и городская комиссии ТЭБ и ЧС не принимали никаких решений, касательно введения карантина выходного дня. В связи с этим Одесса продолжает находиться в «оранжевой» зоне и соблюдать все предусмотренные данным уровнем эпидопасности карантинных мер», - отметил Тиховский.

Он напомнил, что горожанам в обязательном порядке следует носить маски и пользоваться дезинфекторами в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и пр.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, пока в Одессе не принято каких-либо решений по ужесточению карантина, предусмотренного «оранжевой зоной». Решение по введению в Одессе соответствующих ограничительных мер местная комиссия по ЧС и ТЭБ приняла еще 15 октября.

Карантин выходного дня: что известно

11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00.00 субботы до 00.00 понедельника.

В выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги «на вынос»), работа ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобного.

Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая