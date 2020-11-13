Ограничительные меры начнут действовать с полуночи субботы и продлятся до понедельника.

Столичная полиция на ближайшие два дня будет следить за соблюдением карантина выходного дня в городе.

Об этом пишет "Страна", публикуя соответствующую телефонограмму, адресованную руководству столичных подразделений полиции.

Согласно документу, полиция будет контролировать выполнения карантинных мер с 13 по 15 ноября ресторанами, торгово-развлекательными центрами, салонами красоты и другими учреждениями, которым, по указанию Кабмина, запрещено работать в субботу и воскресенье.

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Для этого в Киеве перераспределят группы особого реагирования и выделят личный состав. Следить за соблюдением мер они начнут после инструктажа - с 13:00 до 1:00.

Подробный инструктаж для мобильных и следственно-оперативных групп, которые будут задействованы в выходные, проведут в ближайшее время, пишет издание.

Карантин выходного дня: что известно

11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня.

Он будет действовать с 00.00 субботы до 00.00 понедельника.

В частности, в выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги "на вынос"), работа ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и т.п.

Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.

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Автор: Юрий Годован