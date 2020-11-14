Во время рейдов правоохранители установили, что спортивный комплекс в Подольском районе работает в обычном режиме.

Полиция Киева открыла уголовное производство по факту нарушения карантинных ограничений администрацией спорткомплекса «5 элемент».

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

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"Во время комплексных проверок правоохранители прибыли в спорткомплекс, который, несмотря на ограничения правительства, продолжил работу. На просьбу полицейских прекратить работу администрация отреагировала отказом», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня в Киеве мобильные группы полицейских заступили на охрану правопорядка и проверку соблюдения карантинных ограничений. Во время рейдов установлено, что спортивный комплекс в Подольском районе работает в обычном режиме.

В результате составлен административный протокол по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также по данному факту начато уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00.00 субботы до 00.00 понедельника.

В частности, в выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кофеен и ресторанов (за исключением услуги «с собой»), работа ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобное.

Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, почтовым отделениям, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.

13 ноября глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что в Украине будет увеличено количество рейдовых групп, которые проверяют соблюдение карантинных норм субъектами хозяйствования. Сейчас работает около тысячи рейдовых групп.

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Автор: Тамара Отовская