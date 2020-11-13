Советник мэра подчеркивает, что столица, как и остальные города Украины, должна выполнять решение правительства.

Киев будет выполнять решение правительства о карантине выходного дня, заявляет советник Киевского городского головы, секретарь штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, он подчеркнул, что столица, как и остальные города Украины, должна выполнять решение правительства.

«Постановление Кабмина, которым введены эти дополнительные ограничения, является нормой прямого действия и обязательно к исполнению, согласны мы концептуально с подходом правительства или нет. Итак, с полуночи субботы в Киеве начнет действовать ряд определенных правительством ограничений. За соблюдением их должны следить правоохранительные органы», - сказал Бондаренко.

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«Напомню, что правительство ввело общий карантин, распространив противоэпидемические ограничения, касающиеся оранжевой зоны, на все регионы страны. А столица находилась именно в оранжевой зоне, поэтому то, что касается рабочих дней недели, для нас не меняется. Мы просто выполняем постановление правительства», - уточнил советник мэра.

В КГГА напомнили, что, согласно решению правительства, в период с 00:00 субботы до 00:00 понедельника на территории Украины с 14 по 30 ноября запрещается:

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.), кроме доставки заказов и заказов на вынос;

прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

прием посетителей субъектами, осуществляющими деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения (салоны красоты, магазины промтоваров и т.д.);

деятельность учреждений культуры и проведении культурных массовых мероприятий;

прием посетителей спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

По решению правительства, в выходные разрешается:

осуществление услуг общественного питания с адресной доставки заказов и заказов на вынос;

работа автозаправочных комплексов, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;

работа банков;

медицинская практика;

работа операторов почтовой связи;

работа магазинов, в которых не менее 60% торговой площади отведено для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами.

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Карантин выходного дня: что было ранее

В связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом Кабмин 11 ноября принял решение о введении в стране с 14 до 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

В то же время, отдельные города заявили, что не будут выполнять это решение. Так, власти Черкасс решили не внедрять карантин выходного дня. Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что власти города готовят иск в суд на решение правительства по карантину выходного дня. Секретарь оперативного штаба Одесского горсовета по ликвидации последствий ЧС Александр Тиховский заявил, что в Одессе пока не будет карантина выходного дня.

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Автор: Инна Андалицкая