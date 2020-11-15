Карантин выходного дня: «Вчера понты колотили, а сегодня не работают»

Целесообразность введения властью карантина выходного дня – не тема этого материала. УНИАН лишь прошелся некоторыми районами столицы, чтобы посмотреть, насколько украинцам удается его придерживаться.

В соцсетях карантин выходного дня начался с расспросов: «А вещевой рынок работает?», «Ярмарку не закрыли?», «Что с «Эпицентром»?». Активисты спешили рассказать о первых нарушениях.

Житель Харьковского массива выложил фото работающего стихийного рыночка - несколько точек с продуктами на улице Ревуцкого. «Во время карантина выходного дня, во всю идет торговля. Участковый прикрывает ее, делая вид, что ничего не происходит. Полиция тоже не приезжает», - написал Николай Бычков.

В комментариях возник небольшой спор. Кто-то возмутился, но не нарушением санправил: «Зачем шляться по улице. Домой иди на карантин». Кто-то обозвал автора поста «стукачом», а кто-то отметил: «Вообще-то, на улице торговля в выходные не запрещена».

И такая же неразбериха царила в субботу у «Эпицентров». Часть киевлян не разобралась с заявлениями торговой сети (накануне было объявлено, что «Эпицентры» таки не будут работать в карантин выходного дня) и приехала в субботу за покупками. У этого строймаркета на столичном жилмассиве Позняки мы повстречали пару пенсионеров, которые словно выпали из жизни на полгода.

«Все перекрыли на онлайн!» – уверено рассказывал первый.

«А почему?» – искренне удивлялся второй.

У дверей выстроилась небольшая тихая очередь тех, кто заказал покупки через интернет. Возмущались единицы: «Вчера понты колотили, а сегодня не работают».

«Охранник мне говорит: «Ну, может, все как-то изменится». А что изменится? Чемодан денег занесут? Не, тут уже на принцип пошло», - рассуждает один из посетителей.

Тут же можно услышать безумные теории о том, что карантин придумали владельцы сетей супермаркетов и сетования, что никакие меры не помогают: «Наши люди ведут себя так, словно бессмертные»…

Несколько иная картина открылась нам в окрестностях станции метро «Почайна» (в народе по-прежнему «Петровка»). Традиционно здесь - прорва народу. Поскольку на небольшом «пятачке» расположены знаменитый киевский книжный и хозяйственный рынки, рядом - «Эпицентр», гипермаркет «Ашан», ТЦ «Городок».

Но в карантинную субботу, 14 ноября, рынок был закрыт, неоновые вывески «Добро пожаловать» не светились. На дверях ларьков часто красовались написанные от руки объявления – «закрыто» или «магазин не работает». На первый взгляд, законно открытыми остались только аптеки и продуктовые магазины. А по соседству с ними затесались киоски с мобильными телефонами.

Наше внимание привлек небольшой ларек с шапками и шарфами. Уже привычной глазу надписи «закрыто» на дверях нет. Помещение освещено, через витрину заметно, что внутри две женщины. Пробуем войти внутрь с вопросом: «Вы работаете?»

«Вы хотели шапочку купить?» - слышим в ответ. Говорим, мол, думали что-то примерить. «Если просто примерить, то мы закрыты…» - коротко резюмирует одна из женщин.

Этот «Эпицентр», в отличие от своего «побратима» на Позняках, будто вымер. Оба входа закрыты, в витрине красуется надпись: «Уважаемые посетители, «Эпицентр» временно работает в онлайн режиме».

Сразу за «Эпицентром» расположился Ритейл парк «Петровка» - уникальный для украинского рынка кластер магазинов. Среди арендаторов которого Colin’s, Decathlon, LC Waikiki, COMFY и другие. 14 ноября все они были закрыты. Глядя на огромную пустующую площадь между магазинами, стоящими в два ряда, воображение невольно дорисовывает перекати-поле в безлюдной пустыне…

«Зайти – можно. Купить – никак»

На входных дверях магазина низких цен «Bonus» также нет информации о закрытии на карантин. За прилавком сидит продавец, болтает по телефону и никак не реагирует, когда мы проходим мимо нее вглубь магазина. Любопытно, что товарные ряды здесь перегорожены коробками - «змейкой» пройтись между рядами не выйдет. На полках с товарами прикреплены объявления «Товар не продается». «На соседний ряд могу как-то пройти?» - окликаем продавца. «До понедельника – никак», - раздается в ответ.

А вот в подземном переходе, ведущем на сторону ТЦ «Городок», торговля идет, как в любой другой день. Пройдя сотню метров, можно успеть купить трусы с носками, часы или обновить чехол на телефоне.

На входных дверях торгового центра сообщается: работает только гипермаркет «Фоззи» и другие объекты, деятельность которых не запрещена противоэпидемическими нормами. Чтобы убедиться, заходим внутрь.

Магазины одежды, обуви, техники действительно закрыты. «Цитрус» и «Фокстрот» выдают только онлайн-заказы. Столики в кафетериях пустуют. Территория гипермаркета «Фоззи», где с тележками и пакетами снуют люди, резко контрастирует с остальной территорией «Городка».

Ненароком подслушиваем разговор мимо проходящей пары – они намерены перекусить в «Пузатой хате». Это известное место общепита расположено на втором этаже ТЦ. Ради эксперимента следуем за ними. У входа в ресторан всю нашу «компанию» заворачивает охранник, мол, заказы на еду только через доставку. В подтверждение его слов, на горизонте появляется курьер службы доставки с приметным оранжевым рюкзаком.

Голодными отправляемся к ТРЦ «Оушен Плаза». Это - один из самых больших торгово-развлекательных комплексов в стране. По обыкновению, перед его входом - масса людей, играют уличные музыканты, кучкуются молодые компании. Но в первую субботу карантина выходного дня всего этого не было. Главный вход закрыт. Боковой работает, но только чтобы можно было попасть в аптеку и супермаркет.

Эскалаторы, ведущие из супермаркета на верхние этажи ТРЦ, выключены и забаррикадированы тележками. На удивление, в самом супермаркете людей не слишком много – нет привычных глазу очередей на кассах.

Единственным оживленным участком площади в округе «Оушена» - «Макдональдс». Сформированы две отдельно стоящие очереди – из курьеров служб доставки еды и просто проголодавшихся горожан. Летняя площадка заведения подверглась уплотнению – столы накрыты сверху другими столами, ножками вверх. Присесть возможности нет. Но никого это не смущает. Получая заказ, большинство пристраивается перекусить тут же, как поступили и мы.

«Работаем в формате хлебного магазина»

Попивая кофе, читаем новости – в одно из заведений сети пекарен «Хлебный» приезжала полиция, потому что ресторан продолжил работать. Эта информация определяет наш следующий пункт – едем «инспектировать» другую пекарню этой сети вблизи метро «Дворец спорта» на Шота Руставели.

Предположение оправдалось – здесь ресторан также работал. Сквозь витрину были видны гости, сидящие за столиками. В разговоре с УНИАН администратор этого ресторана объясняла ситуацию так: «Сегодня и завтра мы работаем в формате хлебного магазина. Можно прийти и купить на развес и на вынос».

На наш вопрос, почему гости сидят внутри, ответила: «Это ребята ожидают заказ, мы не можем их выгнать. Мы абсолютно всех предупреждаем, что работаем только на вынос и на доставку. Пакуем заказы, которые невозможно съесть здесь (сэндвичи, сырники), все с собой».

«Мы слышали, что в другой ресторан вашей сети сегодня полиция приезжала. А к вам?» - уточняем.

«Я только что поменялась с коллегой, она работала до этого. Но думаю, она бы мне сказала, если б была полиция», - добавила администратор.

Примечательно, что на дверях заведения нет вывески «работаем на вынос» или что-то подобное.

К слову, не увидели мы такой вывески и на знаменитом ресторане «Велюр». Но работал ли он, сказать сложно (официально ресторан был закрыт). Перед входом в заведение были припаркованы автомобили люкс-класса, в правой половине зала горел свет, однако находились ли там посетители, увидеть за плотными шторами не представлялось возможным.

Зато вовсю работал, уже много лет живущий какой-то отдельной от Киева жизнью подземный переход под площадью Льва Толстого. Наглухо «забаррикадировался» роллетами от пола до потолка только ТЦ «Метроград», вход которого расположен в этом переходе. А торговые точки, торгующие батарейками и разной мелочью, пытались поймать своего покупателя. И, конечно же, в переходе не был закрыт ни один цветочный «павильон». Управу на незаконную торговлю в этом переходе полиция и местные власти не могут найти уже который год. И не помогают в этом ни революции, ни пандемии.

Зная об этой «особенности» места, не закрывал свои двери и небольшой принт-центр, расположенный у одного из выходов из перехода. «Мы сегодня только выдаем готовые заказы клиентам», - рассказали нам здесь.

А вот фотопринт-островок в ТРЦ «Гулливер» такой роскоши позволить себе не смог. Все зоны магазина, расположенные на первом этаже и выше, были закрыты. На шестом «светился» только ресторан, однако подняться в него не было никакой возможности – эскалаторы и лифты не работали. Большой баннер возле эскалаторов ТРЦ гласил: еду заказать можно только с доставкой, доставка в радиусе 3 км – бесплатная.

Не работала и фудкорт зона в супермаркете «Сильпо». И даже кофе «с собой» заказать – нереально.

На нулевом этаже «Гулливера» посетителей приветливо манили огнями еще аптека, магазин товаров для животных и «Эльдорадо». Но, оказалось, в последнем можно только получить заказ, сделанный ранее онлайн.

«В метро шансов заразиться больше»

Свой «рейд» еще одного популярного прогулочного места - Подола - начинаем с метро «Почтовая», продвигаясь в сторону Контрактовой площади. На соединяющей их улице Петра Сагайдачного нарушителей не нашлось. Магазины закрыты, рестораны предлагают доставку и самовывоз, о чем честно информируют объявлениями на входных дверях. Но обычно шумном пешеходном участке улицы немноголюдно.

Соседствующие улицы, окружающие по периметру Контрактовую площадь, на наш взгляд также оказались законопослушными. Но… В витрине одного из подольских ресторанов («The burger Mexico») увидели, сидящих за столиком, людей. Для эксперимента решили забронировать столик в этом ресторане.

«Извините, но мы сейчас работаем только на доставку и самовывоз», - сказали нам по телефону.

«Как же? Мы видели людей за столиком, когда мимо проходили», - парировали мы.

По ту сторону трубки девушка доброжелательно засмеялась и ответила: «Это были наши сотрудники. Мы с удовольствием для вас что-нибудь приготовим, но только на вынос».

Практически все кафе и рестораны столицы вынуждены были приспособиться к карантину выходного дня и работали «на вынос». В одной цветочно-кондитерской недалеко от Бессарабской площади бариста пожаловался, что почти в середине дня мы – первые посетители. Но на наше: «Можно тут в уголке присесть (внутри кондитерской есть несколько уютных столиков), с улицы никто не увидит», испуганно замахала руками: «Что вы? Оштрафуют! Можете присесть на улице, я вам вынесу плед».

Множество кафешек и кофеен на центральных улицах аналогично позаботились о немногочисленных посетителях: где-то вынесли пледы, где-то поставили «УФО» и другие «обогреватели». Но мало спасало.

Чаще можно было наблюдать, как из каждого кафе «вырос хвост» - люди сбивались в небольшие очереди (к вечеру наибольшая плотность посетителей наблюдалась в разных частях города в «Пьяной вишне» и «На Просекко». И если днем далеко не все придерживались социальной дистанции и масочного режима, но не видели в этом проблемы – «В метро шансов заразиться больше» - то вечером о безопасности люди забыли напрочь.

«Циркуляция воздуха»

К слову, вечером субботы мы увидели рейд полицейских по кварталу у Бессарабского рынка. У одного из ресторанов мы увидели довольно эмоциональное обсуждение правил карантина.

«У тебя вот тут, на входной двери должен быть написан мобильный телефон. Я подхожу, звоню, говорю: «Мне нужны шашлыки!»», - эмоционально рассказывал полицейский.

«У нас нет шашлыков», - перебивает его сотрудник кафе.

«Не важно! Но все ждут заказ на улице!» – отрезает полицейский.

«На холоде? Чего им внутри не постоять?», - парирует сотрудник кафе.

«Ты понимаешь, что тут – циркуляция воздуха?» – на этом аргументе спор заканчивается.

Полицейские признаются, что в первый раз ограничиваются предупреждением, не сразу фиксируют админарушение.

А вот в соседнем ресторанчике в то, что правоохранители выпишут штраф, похоже, поверили на 100%. Администратор с помощниками подтянула столик к двери, чтобы перекрыть вход, потом выглянула на улицу, к клиенту: «Это вы суши с угрем заказывали? Сейчас будут».

Еще один прохожий попытался вступить в разговор и сделать заказ, но ответом ему был нервный смех: «Я, оказывается, даже разговаривать с вами не могу. Звоните мне на мобильный, или заказывайте через интернет».

За короткое время, пока мы наблюдали за рейдом полицейских, по соседней улице пронеслось несколько «скорых». Совсем рядом - Александровская больница с переполненными палатами, в которых скоро не будет мест для больных. Особых режимов для выходных дней там нет.

Влад Абрамов, Ирина Петренко

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