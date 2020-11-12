Карантин выходного дня заработает уже со следующей субботы.

Субъекты хозяйствования, которые располагаются на открытом воздухе, могут работать в период карантина выходного дня.

Об этом рассказал начальник Главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире канала "Украина 24". Он отметил, что под такую категорию подпадают продуктовые и вещевые рынки.

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"Что касается субъектов хозяйствования на открытом воздухе, можно сказать, что они не регламентированы и могут работать в период локдауна, что было при закрытии в марте-апреле. На открытом пространстве в открытых помещениях разрешается. Это и вещевые и продуктовые (рынки – ред.)", — сказал он.

Рубан рассказал, как он относится к идее карантина выходного дня.

"Это полумера, которая может привести к снижению социальной активности. Сегодня при таком стремительном росте заболеваемости - это одна из мер, которая может сдержать рост заболеваемости. Полный локдаун приведет к положительным результатам на 14-й день, но это решение надо принимать в рамках всей страны", — сказал он.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября, Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.

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Автор: Андрей Василюк