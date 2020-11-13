Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что местные органы власти не могут игнорировать введение карантина выходного дня в их регионах.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.
Немчинов отметил, что 12 ноября постановление о введении карантина выходного дня было опубликовано и отныне вступило в силу.
В комментарии на заявления некоторых представителей органов местной власти, которые выступили против карантина выходного дня, Немчинов сказал:
«Я не понимаю, как городские головы могут это игнорировать, так как деятельность местных органов власти на выходные дни не ограничивается... Это постановление не имеет никакого отношения к деятельности исполнительных органов местных советов. Каким другим способом они могут влиять на сферы, на которые они не влияют, я не знаю», - заявил министр.
Немчинов отметил, что вся Украина сейчас находится в оранжевой зоне эпидемической опасности.
«По решению местных ТЭБ и ЧС они могут эти карантинные ограничения доводить до уровня красной зоны», - добавил он.
Карантин в Украине: ограничения и запреты
11 ноября Кабинет Министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.
Отныне в Украине действует общенациональный карантин с ограничениями, которые были прописаны для регионов из «оранжевой» зоны карантина.
Дополнительно в выходные дни к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность:
- заведений питания,
- торговых центров,
- культурных заведений,
- спортзал,
- фитнес-центров,
- учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции).
С 10 до 12 часов определяются приоритетными часами для обслуживания пенсионеров.
Когда действует карантин выходного дня, время
Так называемый карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00: 00 понедельника.
Он вводится с этих выходных, предварительно на три недели.
На сайте президента уже появилась петиция с требованием отменить карантин выходного дня.
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