По словам министра культуры Александра Ткаченко, сейчас нужно говорить о компенсациях всей сфере культуры в "чрезвычайно больших масштабах".

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко говорит, что не поддержал решение правительства о введении карантина выходного дня, поскольку представители сферы культуры останутся без работы.

Об этом Ткаченко сказал в прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть", пишет ТСН.

По его словам, речь идет о сотнях тысяч людей.

"Когда мы говорим о необходимости борьбы с коронавирусом, надо исходить из того, что с этой заразой мы сталкиваемся все впервые. Нет четких сценариев, каким образом это можно сделать. Можно упрекать о госпиталях и все остальное - здесь я не специалист. Но я четко понимаю, что карантин выходного дня ударит очень сильно по тем индустриям, которыми занимается наше министерство: это культурная, креативная индустрии, сфера гостеприимства. И конечно, 50% их доходов - за выходные дни", - сказал министр.

Он добавил, что если уж принято такое решение, то тогда нужно говорить о компенсации всей сфере в "чрезвычайно крупных масштабах", доходы которой от начала карантина в марте снизились до 50%.

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"Это речь идет о сотнях тысяч людей. Да, мы занимаемся сейчас тем, кто может заболеть. Но все эти люди живы. Мы говорим о том, что они должны пойти на улицу... Если мы примем любые решения, мы должны учитывать не только здоровье людей, но и на то, что мы все хотим жить. Более 80 млрд гривен потерь только с начала года в этой сфере. Это часть самозанятых. Куда они пойдут? И если уж принято это решение - и сегодня я с премьером об этом говорил... Мы предложили целый пакет помощи. Во вторник должна быть его встреча с представителями сферы культуры и креативных индустрий. Мы будем привлекать специалистов, для того, чтобы найти пути выхода из этой ситуации. Я не хотел бы сейчас обсуждать, правильно или нет - карантин выходного дня. Я воздержался. Но стоит тогда говорить о том, каким образом мы будем помогать живым", - отметил Ткаченко.

По его словам, европейской статистикой доказано, что в театры, кинотеатры, музеи приходит наименьшее количество зараженных.

"Там есть вентиляция, все сидят в масочках. От 0,2% до 2% на 100 тысяч заражений по европейской статистике. То есть, это достаточно безопасная сфера. Кроме того, люди эмоционально разгружаются. И это также не стоит забывать", - резюмировал министр.

Напомним, министр культуры Александр Ткаченко и глава МВД Арсен Аваков выступили против отмены адаптивного карантина и введения карантина выходного дня.

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Автор: УНИАН