Карантин выходного дня был введен правительством 14 ноября.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что в первые субботу и воскресенье благодаря полиции остановили работу многих заведений общественного питания, которые работали вопреки карантину выходного дня.

Об этом он сообщил на брифинге 21 ноября.

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"В Украине вступил в силу карантин выходного дня. Это уже вторые выходные. Будем откровенными, в минувшие выходные соблюдение карантина было "так себе". Мы видели многочисленные (упоминания) в СМИ об остановке заведений общественного питания, или фитнес-центров со стороны Национальной полиции. И за это им большая благодарность", – заявил глава Минздрава.

Степанов еще раз пояснил, что благодаря карантину выходного дня удастся уменьшить прирост суточных случаев заражения.

"Для нас очень важно выполнять все правила карантина выходного дня. Почему это важно? Потому что, согласно нашим расчетам, в такой способ мы точно можем остановить и стабилизировать ситуацию, остановить распространение болезни", – убежден министр.

Карантин выходного дня был введен правительством 14 ноября. С тех пор решению Кабинета министров начали сопротивляться регионы. Местные власти ряда городов отказались вводить новые ограничения. Против карантина выступали и предприниматели.

Неэффективным карантин выходного дня называют и врачи. В свою очередь, Шмыгаль пригрозил полным локдауном в случае отмены действующих ограничений.

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Автор: УНИАН