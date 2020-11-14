Новые карантинные ограничения в стране вводят, учитывая ситуацию с заболеваемостью и экономические возможности Украины.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире Свобода Савика Шустера.
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"Любые меры, в том числе и противоэпидемические, мы делаем, исходя из ситуации. С одной стороны – ситуации с заболеваемостью COVID-19, с другой – по возможности нашей страны сугубо экономической... Выдержим, не выдержим мы полный локдаун", – сказал министр.
Степанов убежден, что во время карантина выходного дня "количество контактов между людьми будет существенно уменьшено". При этом он согласился, что лучшим вариантом является "полный локдаун".
"Но это не просто же высокие слова: "не выдержит экономика". У нас не будет элементарно средств, чтобы платить зарплаты врачам, чтобы платить пенсии. Мы просто не выдержим такой остановки всей страны, опять же, минимум на три недели", – пояснил Степанов.
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