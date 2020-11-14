Министр здравоохранения Максим Степанов назвал преимущества карантина выходного дня, введенного в стране с 14 ноября.
Об этом глава Минздрава сообщил в эфире Свободы Савика Шустера.
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На вопрос депутата от "Голоса" Ярослава Железняка, почему Минздрав уверен в эффективности нового типа карантина, Степанов в очередной раз напомнил, что в стране "важно существенно уменьшить контактирование между людьми".
"Когда в субботу и воскресенье люди просто не выходят из дома, они сразу меньше контактируют, существенно меньше. Им некуда выходить. Они просто находятся дома. Максимум - в продуктовый магазин", - заявил Степанов.
Карантин выходного дня, введенный правительством с 14 ноября, вызвал большое сопротивление со стороны регионов. Андрей Садовый был первым, кто отказался вводить новые ограничения. Вслед за Львовом это совершили, в частности, и городские головы Тернополя, Черкасс, Ривне.
В свою очередь, премьер Денис Шмыгаль отметил, что у глав областных центров нет полномочий запрещать или вводить решение правительства. Кроме того, глава Кабинета министров отметил, что карантин "выходного дня" касается только предпринимателей.
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