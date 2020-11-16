В целом по всей стране в субботу и воскресенье полиция закрыла более 2,4 тыс. субъектов хозяйствования, которые работали вопреки постановлению Кабмина о введении карантина выходного дня.

В Украине за нарушение карантина выходного дня закрыли более 1,5 тыс. предприятий торговли, 800 предприятий общественного питания, около 30 ночных клубов и 20 спортзалов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Указывается, что 14-15 ноября полицейские следили за соблюдением требований карантина выходного дня.

Всего в Украине в субботу и воскресенье полиция закрыла более 2,4 тыс. субъектов хозяйствования, которые работали вопреки соответствующему постановлению Кабмина.

"Среди них более 1,5 тыс. предприятий торговли, около 800 заведений питания, около 30 ночных клубов и 20 спортзалов", - сообщили правоохранители.

По данным Нацполиции, за нарушение карантина на ответственных лиц составлено почти 2 тыс. админпротоколов, начато 9 уголовных производств.

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Больше всего нарушений карантина выходного дня полицейские зафиксировали в тех регионах, где местные власти официально заявили, что отказываются выполнять решение Кабмина. Это Львовская, Днепропетровская, Тернопольская, Черкасская, Одесская области. Кроме того, также много нарушителей обнаружили в столице и Киевской области.

Карантин выходного дня: что известно

В связи с ухудшением эпидситуации Кабинет министров 11 ноября принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. Он должен действовать каждую субботу и воскресенье с 14 до 30 ноября. Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, почтовым отделениям, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.

Мэры отдельных городов, в частности Львов Житомира, Тернополя, Черкасс, Днепра, Одессы, Ивано-Франковска, заявили, что в их городах не будут выполнять решение Кабмина о введении карантина выходного дня.

В Украине за все время пандемии COVID-19 заболели 545 тыс. 689 человек, умерли 9 тыс. 697. 15 ноября было выявлено 9832 новых больных.

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Автор: Константин Гончаров