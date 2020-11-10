Возможность полного локдауна власти пока не рассматривают.

Длительность карантина выходного дня, который планируют ввести в Украине, будет зависеть от того, удастся ли стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Свободы слова", пишет "РБК-Украина".

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Степанов вновь заявил о неготовности Украины к полному локдауну.

"Мы не можем по экономическим причинам позволить себе полный локдаун, как наши европейские соседи. Сколько продлится карантин выходного дня будет зависеть от того, удастся ли нам стабилизировать ситуацию", - сказал министр.

Карантин в Украине: что известно

За сутки 8 ноября в Украине зафиксировано 8 687 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 469 018, выздоровели 209 143, летальных исходов – 8 565 человек.

Президент Владимир Зеленский заявил, что временный режим карантина на выходные, введенный примерно на несколько недель, поможет избежать внедрения жесткого локдауна в Украине.

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Автор: Юрий Годован