Премьер отметил, что карантин выходного дня касается непосредственно субъектов хозяйствования.

Премьер Денис Шмыгаль напомнил, что у городских голов нет полномочий разрешать или запрещать карантин.

Об этом он заявил на селекторном совещании с руководителями областей по ситуации с распространением COVID-19, цитирует пресс-служба правительства.

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«У городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы. Решения правительства действуют безусловно и подлежат выполнению всеми субъектами хозяйствования, которые располагаются на территории Украины", – подчеркнул Шмыгаль.

Премьер отметил, что карантин выходного дня касается непосредственно субъектов хозяйствования.

"Если это, например, ТРЦ, то он должен быть закрыт в течение выходных", — отметил глава правительства.

Шмыгаль попросил глав областей скоординировать полицию и экспертов Госпродпотребслужбы, чтобы проверить, выполняют ли предприниматели карантинные ограничения в субботу и воскресенье.

Карантин выходного дня, введенный правительством с 14 ноября, вызвал значительное сопротивление со стороны регионов. От новых ограничений уже успели отказаться мэры, в частности, Львова, Тернополя, Черкасс, Ривне. В то же время в Киеве решению правительства будут следовать.

По состоянию на 13 ноября в Украине подтвердили 11 787 новых случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего заражений зафиксировали в Киеве (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.

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Автор: Яна Ставская