11 ноября во Львовской области подтвердили еще 684 новых больных COVID-19.

Во Львове не будет определенного правительством карантина выходного дня.

Об этом заявил мэр города Андрей Садовый, цитирует Львовский горсовет.

Садовый назвал такой карантин "глупостями", однако посоветовал жителям пока воздержаться от массовых собраний.

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"Карантин выходного дня, по моему мнению, - это глупости. Мы были, есть и будем вместе с вами, никакого неразумного решения город принимать не будет. Мы с вами должны взять на себя все обязательства: никаких пиров, юбилеев или свадеб, но о полном локдауне нельзя говорить", – ответил Садовый.

К слову, 22 ноября во Львове состоится второй тур местных выборов. За кресло мэра будет бороться действующий городской голова Андрей Садовый и бывший председатель Львовской ОГА Олег Синютка.

11 ноября в регионе подтвердили еще 684 новых больных COVID-19. С начала пандемии во Львовской области инфицировались 34 988 жителей. Это один из самых высоких показателей в Украине.

В то же время 22 667 больным удалось выздороветь, 1012 – умерли.

Карантин выходного дня ввели на три недели. Новые ограничения вступают в силу по всей Украине с 14 ноября. В стране в субботу и воскресенье будут закрывать гостиницы и спортзалы, а рестораны и кафе будут работать "на вынос".

Подробнее о новых ограниченияхчитайте здесь.

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Автор: Яна Ставская