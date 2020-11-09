Главный санврач Виктор Ляшко подчеркивает, что правительство будет делать все для того, чтобы спасти систему здравоохранения от коллапса и не останавливать экономику.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявляет, что в ближайшее время правительство примет решение о применении жестких карантинных мер в выходные дни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

"В ближайшее время будет предложено и проголосовано Кабинетом министров Украины о более жестком карантине в выходные дни. Мы будем делать все возможное для того, чтобы спасти систему здравоохранения от коллапса и не останавливать нашу экономику", - подчеркнул Ляшко.

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Карантин из-за коронавируса в Украине: что известно

По состоянию на утро 9 ноября в Украине за минувшие сутки обнаружили 8687 новых случаев коронавируса. Из них детей – 350, медработников – 321. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Запорожской областях.

Сегодня в Украине начало действовать новое карантинное зонирование - вся карта стала "оранжевой" и "красной", "зеленых" и "желтых" зон не осталось.

Также стало известно, что для людей в возрасте старше 60 лет в Украине могут ввести специальное время для совершения ими покупок без посторонних.

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Автор: Татьяна Поляковская