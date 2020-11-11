Мэр Львова Андрей Садовый объяснил, что за субботу-воскресенье заведения сферы обслуживания получают около 40% своего недельного дохода.

Городские власти Львова готовят иск в суд на решение правительства о введении карантина выходного дня.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook.

"Львовский городской совет готовит иск в суд на решение Кабмина о карантине выходного дня. Ждем полный текст постановления правительства, потому что его еще нет. Уже говорил и еще раз повторю: локдаун на выходные - абсурд", - отметил Садовый.

Он добавил, что за субботу-воскресенье заведения сферы обслуживания получают около 40% своего недельного дохода.

"И это не история о развлечениях - это живые деньги, которые кормят тысячи семей. Кто будет компенсировать эти потери?" - отметил Садовый.

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Карантин выходного дня: что известно

Сегодня, 11 ноября, Кабмин принял решение о введении с 14 ноября карантина выходного дня. В стране в субботу и воскресенье будут закрывать гостиницы и спортзалы, а рестораны и кафе будут работать "на вынос".

Ранее сегодня, 11 ноября, Садовый заявил, что во Львове решение правительства о карантине выходного дня поддерживать не будут.

Подробнее о новых ограниченияхчитайте здесь.

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Автор: Инна Андалицкая