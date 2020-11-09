Предлагается, чтобы, начиная с 00.00 субботы до 00.00 понедельника, в стране работали исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции, ветеринарные аптеки.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов пояснил, что будет означать введение карантина выходного дня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

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"Мы будем предлагать жесткий карантин выходного дня. Это означает, что в выходные дни, то есть субботу и воскресенье, начиная с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, чтобы в стране работали исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции, ветеринарные аптеки",- отметил он.

Работу ресторанов, кафе, других заведений общественного питания, по словам Степанова, предлагается в эти дни сделать исключительно "на вынос".

"Все, что касается остальных магазинов, торгово-развлекательных центров, мы рекомендуем, чтобы они в субботу-воскресенье были закрыты", - пояснил глава Минздрава.

Карантин из-за коронавируса в Украине: что известно

По состоянию на утро 9 ноября в Украине за минувшие сутки обнаружили 8687 новых случаев коронавируса. Из них детей – 350, медработников – 321. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Запорожской областях.

Сегодня в Украине начало действовать новое карантинное зонирование - вся карта стала "оранжевой" и "красной", "зеленых" и "желтых" зон не осталось.

Также стало известно, что для людей в возрасте старше 60 лет в Украине могут ввести специальное время для совершения ими покупок без посторонних.

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Автор: Леся Лещенко