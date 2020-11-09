Министр здравоохранения Украины Максим Степанов пояснил, что будет означать введение карантина выходного дня.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.
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"Мы будем предлагать жесткий карантин выходного дня. Это означает, что в выходные дни, то есть субботу и воскресенье, начиная с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, чтобы в стране работали исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции, ветеринарные аптеки",- отметил он.
Работу ресторанов, кафе, других заведений общественного питания, по словам Степанова, предлагается в эти дни сделать исключительно "на вынос".
"Все, что касается остальных магазинов, торгово-развлекательных центров, мы рекомендуем, чтобы они в субботу-воскресенье были закрыты", - пояснил глава Минздрава.
Карантин из-за коронавируса в Украине: что известно
- По состоянию на утро 9 ноября в Украине за минувшие сутки обнаружили 8687 новых случаев коронавируса. Из них детей – 350, медработников – 321. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Запорожской областях.
- Сегодня в Украине начало действовать новое карантинное зонирование - вся карта стала "оранжевой" и "красной", "зеленых" и "желтых" зон не осталось.
- Также стало известно, что для людей в возрасте старше 60 лет в Украине могут ввести специальное время для совершения ими покупок без посторонних.
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