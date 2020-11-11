Ограничения могут начать действовать уже в ближайшие выходные.

Кабинет министров проводит заседание, одним из вопросов повестки дня которого станет введение в Украине карантина выходного дня.

Ранее заседание анонсировал премьер Денис Шмыгаль.

Сегодня под зданием правительства собрались противники ограничения работы заведений общественного питания во время действия адаптивного карантина. Они также выступили против введения карантина выходного дня.

"Экономика Украины не выдержит полного локдауна. Именно поэтому правительство и Минздрав вместе с эпидемиологами, аналитиками, представителями бизнеса начали искать оптимальный вариант дополнительных карантинных ограничений", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в начале заседания правительства.

По его словам, Минздрав разработал изменения в постановление № 641 о введении карантина выходного дня в Украине.

Карантин выходного дня в Украине: что известно

9 ноября заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время правительство примет решение о применении более жестких карантинных мер в выходные дни.

Так, Минздрав предлагает установить дополнительные карантинные ограничения на территории Украины и запретить проведение всех массовых культурных мероприятий, ограничить деятельность зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов.

Также предполагается рекомендовать субъектам хозяйствования ввести отдельное время для обслуживания лиц старше 60 лет.

Кроме того, Минздрав предлагает в "красных зонах" эпидопасности разрешить работать магазинам, но с 07:00 до 20:00, при этом, чтобы количество посетителей было 1 на 20 квадратных метров.

Карантин выходного дня может быть введен в Украине с 14 ноября.

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Автор: Юрий Годован