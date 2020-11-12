Согласно документу, отменяется адаптивный карантин с разделением на зоны и вводится общенациональный карантин выходного дня.

Кабинет министров опубликовал постановление №1100 от 11 ноября, которым отменяется адаптивный карантин с разделением на зоны и вводится общенациональный карантин выходного дня.

Соответствующее постановление опубликовано на Правительственном портале.

В период с 00 часов 00 минут субботы до 00 часов 00 минут понедельника на территории Украины с 14 ноября по 30 ноября 2020 запрещается: работа предприятий общественного питания (кроме услуги на вынос), работа торгово-развлекательных центров; развлекательных заведений; деятельность субъектов хозяйствования, которые проводят деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме торговли продуктами питания на торговых площадях, не менее 60 процентов которых предназначены для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами.

Читайте также"Будет очень трудно": Степанов намекнул на продление карантина до апреля

Запрещается: проведение всех массовых культурных, концертных, социальных, религиозных, рекламных мероприятий с участием более 20 человек; деятельность театров и кинотеатров с заполненностью кинозалов или залов более 50% мест; деятельность музеев, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета один человек на 20 кв. м.

Также запрещено осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, в том числе перевозки пассажиров на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси, в электрическом, железнодорожном транспорте, в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении в количестве больше, чем количество мест для сидения, что предусмотрено технической характеристикой.

Кроме того, вводится полный запрет на проведение дискотек, работу развлекательных заведений, ночных клубов.

В то же время рекомендуется магазинам, почте и другим компаниям определить два часа - с 10:00 до 12:00 или в другое время дня - для приоритетного обслуживания граждан пожилого возраста и людей с инвалидностью.

Подробнее о новых ограничениях читайте здесь.

Карантин выходного дня в Украине: что известно

11 ноября Кабмин принял решение о введении с 14 ноября карантина выходного дня.

Отели и хостелы продолжат работу во время карантина выходного дня.

Городская власть Львова готовит иск в суд на решение правительства о введении карантина выходного дня.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Тамара Отовская