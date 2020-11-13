Эксперт заявил, что карантин вводится для того, чтобы выиграть время, стратегический ресурс.

Карантин выходного дня, который от 14 ноября введут в Украине, является копированием того, что делают другие страны снаружи. В то же время главного смысла, ради чего вводятся ограничения, никто не видит.

Об этом сказал преподаватель Киево-Могилянской и Львовской бизнес-школ Валерий Пекарь в эфире ток-шоу "Право на владу".

"Давайте поговорим о составной здравого смысла, так как в социальных сетях карантин выходного дня уже назвали целибатом выходного дня. Целибат два дня в неделю, что можно вести себя как угодно. Дело в том, что сам по себе карантин не является средством борьбы с эпидемией. он не лечит, он является средством отсрочки. Карантин вводится на время — для того, чтобы выиграть время, стратегический ресурс, чтобы в течение этого времени правительство успело сделать что-то. Всем известно, что сегодня есть большие проблемы и с врачами, и с лекарствами, и с кислородом, и с количеством коек", - заявил эксперт.

Он утверждает, что можно ввести карантин, чтобы выиграть время на решение этих проблем.

"Но вводить карантин, ничего не делая, просто держа в это время бизнес на коротком поводке, это значит, что называется каргокульт. Мы копируем то, что делают другие страны извне, но не делаем на самом деле те глубокие вещи, которые за этим кроются. Мы видим внешние вещи, копируем их, и с чужого опыта не видим главного смысла, ради чего это все делается", — сказал Валерий пекарь.

Карантин выходного дня: какие ограничения

11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00.00 субботы до 00.00 понедельника.

В частности, в выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги «на вынос»), работа ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобного.

Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.

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Автор: Олег Давыгора