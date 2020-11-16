После оценки того, как действует карантин выходного дня, Минздрав предложит следующие решения.

Действенность карантина выходного дня станет понятной ориентировочно через две недели после начала его введения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак сказала в ходе онлайн-брифинга.

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«Основной целью введения карантина выходного дня является снижение нагрузки на медицинскую систему. Мы оценим действенность карантина выходного дня по динамике госпитализации. Это не будет по сегодняшним показателям. Нужно, чтобы прошло минимум 10-14 дней. И после оценки того, как действует карантин выходного дня, мы будем предлагать следующие шаги, следующие решения», - сказала Микичак.

По ее словам, сегодня ни одна, даже самая развитая экономика мира, не справляется с COVID-19, поэтому каждая страна выбирает пути преодоления передачи вируса от одного человека к другому, в частности введением ограничительных мер.

«Мы выбираем такой вариант карантина, такой вариант ограничительных мер, которые не убьют нашу хронически больную экономику. Мы понимаем, что если не будет работать экономика, то не смогут работать наши больницы, не будет возможности их профинансировать», - отметила Микичак.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабинет министров принял решение о введении с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

В выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будни, дополнительно запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги «с собой»), работа ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и т.д.

Разрешено работать продуктовым магазинам, аптекам, ветеринарным аптекам, медицинским учреждениям, АЗС.

В первый день карантина на выходных полиция закрыла 1355 заведений-нарушителей

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Автор: Инна Андалицкая