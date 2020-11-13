По словам Немчинова, все массовые мероприятия регулируются ограничениями их проведения в определенном количестве и с соблюдением социальной дистанции.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что власть не может ограничивать работу церквей и храмов без введения правового режима чрезвычайного положения, поэтому во время карантина выходного дня они будут продолжать свою работу с соблюдением всех санитарных норм.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

Отвечая на вопрос, почему во время карантина выходного дня, церкви будут оставаться открытыми Немчинов сказал: «на самом деле все массовые мероприятия регулируются ограничениями их проведения в определенном количестве и с соблюдением социальной дистанции. В данном случае, если мы говорим о массовых мероприятиях религиозного культа, то они гарантируются нам Конституцией, и мы не можем их ограничивать без введения чрезвычайного положения».

Также он отметил, что все мероприятия, касающиеся области общественного питания и бытового обслуживания возложены на Госпотребслужбу.

«Если мы говорим о религиозных организациях - то админпротоколы (в случае нарушения установленных санитарных норм - УНИАН) должна составлять Нацполиция, но был достаточно хороший диалог Минкульта с Всеукраинским советом церквей, где руководители всех религиозных организаций взяли на себя обязательства по соблюдению карантина», - добавил министр.

Карантин выходного дня: какие будут действовать ограничения

12 ноября Кабинет министров опубликовал постановление №1100 от 11 ноября, которым отменяется адаптивный карантин с разделением на зоны и вводится общенациональный карантин выходного дня.

«В период с 00 часов 00 минут субботы до 00 часов 00 минут понедельника на территории Украины с 14 ноября по 30 ноября 2020 года запрещается: работа предприятий общественного питания (кроме услуги на вынос) работа торгово-развлекательных центров; развлекательных заведений; деятельность субъектов хозяйствования, которые проводят деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме торговли продуктами питания на торговых площадях, не менее 60 процентов которых предназначены для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами» , - говорится в постановлении.

Также запрещается: проведение всех массовых культурных, концертных, социальных, религиозных, рекламных мероприятий с участием более 20 человек; деятельность театров и кинотеатров, заполненностью кинозалов или залов более 50% мест; деятельность музеев, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета один человек на 20 кв. м.

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Автор: Константин Гончаров