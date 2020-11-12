10 ноября стало известно, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко получил положительный тест на COVID-19.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко выступил против введения в городе карантина выходного дня.

Как сообщает пресс-служба Черкасского горсовета, об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

«Карантин выходного дня неуместен для таких небольших городов, как Черкассы... Такие меры не дадут желаемого эффекта в борьбе с болезнью, зато могут просто уничтожить малый бизнес. Введение карантина выходного дня - это большая ошибка», - отметил Бондаренко.

Он напомнил, что с начала карантина из городского бюджета выделили 104 млн грн на борьбу с COVID-19.

«Наши медучреждения закупили все, что было необходимо, зато от государства Черкассы не получили тогда никакой финансовой поддержки. Лишь недавно государство направило Черкассам 1 млн 700 тыс. грн на обеспечение подачей кислорода коечного фонда учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь пациентам с COVID-19», - рассказал он.

По словам Бондаренко, он готов поддерживать любые решения правительства, но только в случае, когда город будет получать поддержку от государства.

«Сейчас же наблюдается иная ситуация. На 35% поднимается цена на газ, останавливается нормальная работа малого и среднего бизнеса. Все это приведет к миллионным потерям городского бюджета. Город может просто остановиться», - считает мэр.

Мэр Черкасс Бондаренко: чем он известен

10 ноября стало известно, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко получил положительный тест на COVID-19.

Второй тур выборов городского головы Черкасс состоится 22 ноября. За пост мэра города будут бороться действующий городской голова Бондаренко и представитель партии "Голос" Виктор Евпак.

Скандал с Киевом у Бондаренко случился после того, как город ослабил карантинные ограничения 30 апреля, несмотря на постановление Кабинета министров. Тогда городской голова уверял, что повода усиливать карантин в Черкассах нет, ситуация с COVID-19 контролируемая.

В интервью местным СМИ в августе мэр Черкасс также заявлял о неэффективности ношения медицинских масок: "Если есть гарантия и человек болен, то это понятно, что надо надевать. А если человек здоров? Какая маска?", – отвечал Бондаренко.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 до 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00.00 субботы до 00.00 понедельника.

В частности, в выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги «на вынос»), работа ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобного.

Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.

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Автор: Светлана Макринская