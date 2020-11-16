Во Львове городская власть поддержала предпринимателей и даже объявила для них субботу и воскресенье рабочими днями, чтобы обойти правительственные запреты.

Более 150 протоколов на нарушителей карантина выходного дня составили во Львове. Мэр Львова Андрей Садовый обещает, что все протоколы они помогут предпринимателям обжаловать.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Там городские власти поддерживали предпринимателей и даже объявили для них субботу и воскресенье рабочими днями, чтобы обойти правительственные запреты. Многие заведения открылись, но возле них уже караулила полиция.

Садовый сегодня утром рассказал, что выходные в городе выдались очень стрессовыми для предпринимателей. По его словам, юристы горсовета провели 700 консультаций по телефону и 80 раз выезжали на места после того, как в заведения наведалась полиция.

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Мэр Львова надеется, что в правительстве прислушаются к желанию городов не вводить карантин выходного дня, или, по крайней мере, предложат предпринимателям разумные компенсации.

"Львов является городом малого и среднего бизнеса. И это решение правительства касается 50 тысяч человек, их семей. Это, как правило, молодые люди - 25, 30 лет. И они нормально переносят этот COVID-19. А клиенты, которые приходят в эти кафе и магазины, также преимущественно молодые люди. У нас во Львове 25% уже переболели», - напомнил Садовый.

Карантин выходного дня: что известно

В связи с ухудшением эпидситуации Кабинет министров 11 ноября принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. Он должен действовать каждую субботу и воскресенье с 14 по 30 ноября. Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, почтовым отделениям, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.

13 ноября мэр Львова Андрей Садовый заявил, что исполком горсовета принял решение к 30 ноября субботы и воскресенья на территории города объявить рабочими днями для учреждений культуры, общественного питания, ТРЦ, спортзалов, фитнес-центров и рынков.

Ранее о том, что не намерены выполнять решение Кабмина о введение карантина выходного дня, заявили мэры Житомира, Тернополя, Черкасс, Днепра, Одессы, Ивано-Франковска.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Львову и другим городам Украины не удастся избежать карантина выходного дня благодаря рабочим субботам и воскресеньям.

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Автор: УНИАН