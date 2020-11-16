Более 150 протоколов на нарушителей карантина выходного дня составили во Львове. Мэр Львова Андрей Садовый обещает, что все протоколы они помогут предпринимателям обжаловать.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Там городские власти поддерживали предпринимателей и даже объявили для них субботу и воскресенье рабочими днями, чтобы обойти правительственные запреты. Многие заведения открылись, но возле них уже караулила полиция.
Садовый сегодня утром рассказал, что выходные в городе выдались очень стрессовыми для предпринимателей. По его словам, юристы горсовета провели 700 консультаций по телефону и 80 раз выезжали на места после того, как в заведения наведалась полиция.
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Мэр Львова надеется, что в правительстве прислушаются к желанию городов не вводить карантин выходного дня, или, по крайней мере, предложат предпринимателям разумные компенсации.
"Львов является городом малого и среднего бизнеса. И это решение правительства касается 50 тысяч человек, их семей. Это, как правило, молодые люди - 25, 30 лет. И они нормально переносят этот COVID-19. А клиенты, которые приходят в эти кафе и магазины, также преимущественно молодые люди. У нас во Львове 25% уже переболели», - напомнил Садовый.
Карантин выходного дня: что известно
- В связи с ухудшением эпидситуации Кабинет министров 11 ноября принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. Он должен действовать каждую субботу и воскресенье с 14 по 30 ноября. Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, почтовым отделениям, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.
- 13 ноября мэр Львова Андрей Садовый заявил, что исполком горсовета принял решение к 30 ноября субботы и воскресенья на территории города объявить рабочими днями для учреждений культуры, общественного питания, ТРЦ, спортзалов, фитнес-центров и рынков.
- Ранее о том, что не намерены выполнять решение Кабмина о введение карантина выходного дня, заявили мэры Житомира, Тернополя, Черкасс, Днепра, Одессы, Ивано-Франковска.
- Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Львову и другим городам Украины не удастся избежать карантина выходного дня благодаря рабочим субботам и воскресеньям.
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