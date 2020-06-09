Полицию не пускают: во Львове подпольно заработали фитнес-клубы (видео)

В областном департаменте здравоохранения категоричны: разрешения на работу спортзаведениям никто не выдавал.

Во Львове открылись фитнес-центры, спортклубы и бассейны, несмотря на отказ местных чиновников ослаблять карантин.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

О полном открытии заведений владельцы заявили накануне, на страницах в соцсетях опубликовали соответствующие объявления и пригласили клиентов.

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Кое-кто из клиентов даже начал хвастаться фотографиями из клубов на тренажерах, но при этом двери заведения закрыты. И публично на камеру об открытии там говорить не хотят, но уверяют, что работают с соблюдением рекомендаций.

Примечательно, что и полицию, которая проверяет соблюдение карантина, в клубы не пускают и замалчивают информацию о посетителях.

В областном департаменте здравоохранения категоричны: разрешения на работу спортзаведениям никто не выдавал.

«Хочу напомнить, что Львовская область по-прежнему остается в перечне тех областей, показатели которых не позволяют смягчить карантин, поэтому никаких послаблений у нас не произошло», - говорит руководитель Львовского областного департамента здравоохранения Орест Чемерис.

Как сообщал УНИАН, Львовская область до 12 июня не будет ослаблять карантинные ограничения, введённые из-за коронавируса. По словам председателя Львовской ОГА Максима Козицкого, в области наблюдается высокое количество обращений и стабильно высокие цифры госпитализированных больных.

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